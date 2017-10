Verfassungsschutz warnt vor minderjährigen Dschihad-Rückkehrern

Berlin (Reuters) - Minderjährige Rückkehrer aus den Kriegsgebieten in Syrien und dem Irak könnten dem Bundesverfassungsschutz zufolge in Deutschland zu einer neuen Generation von IS-Kämpfern heranwachsen.

"Wir sehen die Gefahr, dass Kinder von Dschihadisten islamistisch sozialisiert und entsprechend indoktriniert aus den Kampfgebieten nach Deutschland zurückkehren", warnte Behördenpräsident Hans-Georg Maaßen am Donnerstag. "Damit könnte auch hier eine neue Dschihadistengeneration herangezogen werden." Die Gesellschaft müsse dieses Risiko sehr genau im Blick haben und sich darauf vorbereiten.

Der Nachrichtendienst erinnerte daran, dass drei der fünf Anschläge in Deutschland 2016 von Minderjährigen verübt wurden. Darüber hinaus scheiterte ein Zwölfjähriger mit Versuchen, einen Bombenanschlag auf den Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen zu verüben.

Der Verfassungsschutz hält es nach eigenen Angaben für möglich, dass gerade ältere Kinder durch den IS radikalisiert wurden. Sie seien in Syrien oder dem Irak alltäglicher Gewalt ausgesetzt. Es komme sogar vor, dass Kleinkinder für Hinrichtungsszenen in IS-Videos als Mörder missbraucht würden.

Nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes sind insgesamt mehr als 950 Islamisten aus Deutschland in Richtung Syrien und Irak ausgereist. 20 Prozent von ihnen seien Frauen. Bei fünf Prozent der Ausgereisten handle es sich um Minderjährige. Rund ein Drittel der Islamisten sei inzwischen wieder nach Deutschland zurückkehrt, darunter auffällig wenige Frauen. Weil der IS immer mehr Territorium verliere, sei damit zu rechnen, dass Frauen zusammen mit ihren Kindern nach Deutschland zurückkehrten. Die Zahl der gewaltbereiten Islamisten in Deutschland ist den zufolge auf 1870 gestiegen.