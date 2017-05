VERGLEICH / Siemens - Eckdaten und Prognosen 2.Quartal 2016/17

=== Siemens AG, München

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q16/17 ggVj 2Q16/17 ggVj 2Q15/16 Auftragseingang 22.629 +2% 21.379 -4% 22.294 Umsatz 20.219 +6% 19.814 +4% 18.996 Ergebnis nach Steuern* 1.458 +5% 1.427 +2% 1.394 Ergebnis je Aktie 1,79 +1% 1,72 -3% 1,78

Umsatz Sparten: Power and Gas 4.104 +5% 4.088 +4% 3.926 Wind Power & Renewables 1.516 +4% 1.546 +6% 1.460 Energy Management 2.996 +11% 2.845 +5% 2.709 Building Technologies 1.604 +11% 1.519 +5% 1.443 Mobility 2.022 +6% 1.997 +4% 1.915 Digital Factory 2.706 +13% 2.599 +8% 2.400 Process Industries & Drives 2.185 +2% 2.119 -1% 2.145 Healthcare 3.441 +4% 3.435 +3% 3.319 Umsatz Industrielles Geschäft 20.575 +7% 20.149 +4% 19.317

Ergebnis Sparten: Power & Gas 461 -14% 467 -13% 535 Wind Power & Renewables 155 +13% 126 -8% 137 Energy Management 225 +31% 206 +20% 172 Building Technologies 235 +112% 143 +29% 111 Mobility 213 +39% 168 +10% 153 Digital Factory 482 +33% 460 +27% 363 Process Industries & Drives 134 +51% 109 +22% 89 Healthcare 588 +6% 612 +10% 555 Ergebnis Industrielles Geschäft 2.492 +18% 2.291 +8% 2.115 === - alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

- Quellen: Angaben des Unternehmens und Factset

- *Fortgeführte Bereiche

- ggVj = Veränderung in Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum

- das Geschäftsjahr läuft vom 1. Oktober bis 30. September

- alle Angaben ohne Gewähr

