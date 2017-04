Facebook überprüft Meldeverfahren wegen Mordvideo

Anzeige

DAX startet freundlich -- Netflix mit guten Zahlen - Aktionäre dennoch enttäuscht -- Apple darf selbstfahrende Autos testen -- Tesla droht Streik in Deutschland

H&M wächst im März nur langsam. HeidelbergCement kauft in den USA zu. Amazon an Übernahme von BJ Wholesale Club interessiert. Euro bewegt sich wenig. Türkische Regierung erklärt Sieg bei Referendum. RWE will Dividende aus laufendem Geschäft zahlen. VW kommt mit Fahrzeug-Rückkäufen in den USA schneller als geplant voran.