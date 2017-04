Verpackungsspezialist Klöckner will mit Zukauf in Großbritannien wachsen

MONTABAUR (dpa-AFX) - Der deutsche Verpackungsspezialist Klöckner Pentaplast will sein Geschäft mit einer Übernahme in Großbritannien stärken. Mit der britischen Firma Linpac solle künftig ein wichtiger Folienhersteller und Folienverarbeiter für Lebensmittelverpackungen in Europa zu Klöckner gehören, teilte die Gesellschaft am Freitag in Montabaur mit. Durch die Übernahme entstehe ein weltweit führender Hersteller für Hartfolien und flexible Folien mit einem Gesamtumsatz von mehr als zwei Milliarden US-Dollar (1,88 Mrd. Euro) und rund 6300 Mitarbeitern.

Klöckner selbst erwirtschaftete im vergangenen Jahr mit mehr als 3600 Mitarbeitern laut eigenen Angaben einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro. Finanzielle Details des Deals wurden nicht veröffentlicht. Ein Abschluss sei im Sommer zu erwarten, wenn die Behörden zustimmen./jha/stw/fbr