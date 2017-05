Versicherer Allianz in Deutschland mit dicken Kapitalpuffern

München (Reuters) - Am Montag gilt es: Bis dahin müssen 340 deutsche Versicherer zum ersten Mal zeigen, wie dick und damit krisensicher ihre Kapitalpuffer sind.

Im Fokus stehen vor allem die Lebensversicherer, leiden sie doch besonders unter den niedrigen Zinsen. Der mit Abstand größte von ihnen, die Allianz Leben, ist bereits vorgeprescht. Allianz-Deutschland-Finanzchef Burkhard Keese nannte am Sonntag für seine Leben-Sparte eine Solvabilitätsquote ("Solvency-II-Quote) von 379 Prozent, zum Stichtag 31. Dezember 2016. Das sind fast viermal so hohe Reserven wie ein Versicherer bräuchte, um mit einem Schadenereignis fertig zu werden, wie es nur alle 200 Jahre vorkommt. So ist die Schwelle von 100 Prozent definiert - wird sie unterschritten, schauen die Aufseher genauer hin.

Die EU-Versicherungsaufsicht EIOPA zwingt die Versicherer zum ersten Mal zu so viel Transparenz. Nicht nur die Unternehmen selbst, auch die Finanzaufsicht BaFin ist leicht nervös. Man solle in die Quoten "nicht zu viel hineingeheimnissen", hatte BaFin-Versicherungsaufseher Frank Grund vor kurzem gewarnt. Er befürchtet, dass starke Versicherer die Zahlen für die Werbung verwenden und schwache gebrandmarkt werden. "Zur Aufstellung einer Rangliste taugen sie nicht. Isoliert sind sie nämlich nur bedingt aussagekräftig."

Auch Keese relativiert die Ergebnisse, auch wenn sie für die Allianz positiv aussehen. So sei die Solvabilitätsquote nur einer von vielen Indikatoren dafür, wie kapitalkräftig ein Versicherer ist. Wie schwankungsanfällig die Kapitalanlagen sind, zeigt sich dagegen erst über die Zeit. "Wer viel Risiko in den Büchern hat, braucht auch viel Fett auf den Rippen", erklärt ein Manager aus der Branche plastisch.

ÄPFEL UND BIRNEN

Hinzu kommt, dass der Leser Gefahr läuft, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. So nutzt die Mehrheit der Lebensversicherer Übergangsmaßnahmen. Diese sollen es ihnen erleichtern, ihre langfristigen Kapitalanlagen - oder die Produkte - über 16 Jahre an die neuen Regeln anzupassen. Ohne diese Maßnahmen würden laut BaFin 29 von 84 Unternehmen die 100-Prozent-Schwelle reißen, dank der Übergangsregeln haben sie alle eingehalten. Eines davon ist Ergo Leben (die frühere Hamburg-Mannheimer), wie aus ihrem Solvency-II-Bericht hervorgeht. Mit Übergangsregeln kommt die Münchener-Rück-Tochter auf 328 Prozent. Allianz Leben nutzt die Hilfen nicht, Keese hat aber ausgerechnet, wie hoch ihre Solvency-II-Quote mit Übergangsmaßnahmen wäre: 660 Prozent.

Im globalen Allianz-Konzern liegt die Solvency-II-Quote mit 218 Prozent deutlich niedriger als bei den Deutschland-Töchtern (Sach: 245 Prozent, Private Kranken: 345 Prozent). Das liegt vor allem an den Bilanzierungsregeln. Eigentlich habe die Allianz viel zu viel Kapital, hatte Konzern-Finanzvorstand Dieter Wemmer kürzlich beklagt.

In Großbritannien etwa sei der Blick auf die Dinge ein ganz anderer, berichtet ein internationaler Versicherungsmanager: Dort gelten niedrige Quoten als geschicktes Kapitalmanagement. Für die Versicherer dort war bereits am Freitag Stichtag für die Solvency-II-Quoten. Für Legal & General etwa berechneten Analysten von Bernstein Research ohne Übergangsmaßnahmen eine Quote von gerade sieben Prozent, für Aviva von 57 Prozent. Panik an der Börse blieb aus: Legal & General gaben 0,3 Prozent nach, Aviva schlossen sogar etwas fester.