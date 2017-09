Versorger fallen nach Fed-Zinsaussagen - Ausnahme Uniper

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach den teils deutlichen Vortagesgewinnen sind Versorgeraktien am Donnerstag überwiegend ein Stück weit zurückgefallen. Lediglich die Papiere der Eon (EON SE)-Beteiligung Uniper stemmten sich mit einem Plus von 0,31 Prozent auf 22,37 Euro gegen den Branchentrend. Am Vortag hatten sie um fast 6 Prozent zugelegt, nachdem das Interesse des finnischen Energiekonzerns Fortum an den von Eon gehaltenen knapp 47 Prozent bekannt geworden war. Das hatte der gesamten Branche Rückenwind verliehen.

Am Donnerstag nun waren die Aktien von RWE und Eon mit einem Minus von 2,23 Prozent sowie 1,82 Prozent die größten Verlierer im Dax (DAX 30). Im MDAX ging es für die Papiere der RWE-Tochter Innogy (innogy SE) um 0,90 Prozent nach unten.

In den USA hatte zuvor die Notenbank Fed zur Überraschung einiger Marktakteure eine weitere Leitzinserhöhung noch im laufenden Jahr in Aussicht gestellt. Steigende Zinsen können klassische Dividendenwerte, wie etwa Versorger, in den Augen einiger Anleger aber tendenziell unattraktiver machen./mis/das

