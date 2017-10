Clariant bläst Fusion mit Huntsman ab

Bildquellen: ZVG, FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images, Clariant

Angesichts der Opposition des Clariant -Groß­aktionärs White Tale gegen die Transaktion sei ungewiss, ob genügend Aktionäre dem Zusammenschluss zugestimmt hätten."Unter diesen Umständen und an­gesichts des hohen Maßes an Beeinträchtigung und Unsicherheit, das dadurch für beide Unternehmen entstanden ist, haben wir beschlossen, den Fusionsvertrag auf­zu­heben", gaben die beiden ­Firmenlenker Hariolf Kottmann und Peter Huntsman bekannt. Zu Handelsbeginn an der Börse sackten die Clariant-Aktien um drei Prozent ab. Huntsman gewann am Freitag über zwei Prozent auf 30,50 Dollar hinzu.