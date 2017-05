Vertuschungsverdacht bei Berliner Kriminalpolizei im Fall Amri

Berlin (Reuters) - Im Fall des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri gibt es gegen Mitarbeiter des Landeskriminalamtes Berlin einen Vertuschungsverdacht.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) erklärte am Mittwoch, es stünden die Vorwürfe der Strafvereitelung und der Falschbeurkundung im Raum. Deswegen habe man Strafanzeige gestellt. Hintergrund ist nach seinen Angaben eine Überwachung der Telekommunikation des späteren Attentäters. In einer Auswertung vom 1. November werde Amri vorgeworfen, gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Drogenhandel betrieben zu haben. Nach Ansicht von Experten hätten diese Erkenntnisse ausgereicht, um einen Haftbefehl zu erwirken. Mit einer Verhaftung hätte der Anschlag womöglich verhindert werden können, sagte Geisel.

Geisel kündigte eine intensive Prüfung an. "Sollte innerhalb des LKA irgendetwas verschleiert worden sein, werden wir das aufklären und die notwendigen Konsequenzen ziehen." Neben einer Strafanzeige seien auch disziplinarrechtliche Maßnahmen veranlasst worden.

Der Tunesier Amri fuhr am 19. Dezember mit einem Lastwagen in einen Berliner Weihnachtsmarkt und tötete zwölf Menschen. Später wurde der Islamist bei einem Polizeieinsatz in Mailand erschossen.