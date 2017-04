Vitalwerteder Athleten werden bei einer Live Online-Übertragung der Panasonic Open Golf Championship 2017 sichtbar

Panasonic Corporation wird vom 20. - 23. April 2017 die "Panasonic Open Golf Championship 2017" auf dem Umesato Golfplatz des Chiba Country Clubs in Noda City, Chiba Präfektur, Japan, sowie die LPGA Step Up Tour, "Panasonic Open Ladies 2017" vom 19. - 21. April auf demselben Golfplatz in Noda organisieren.

Golf war nach einer 112-jährigen Pause 2016 in Rio zum ersten Mal wieder als Sportart Teil der Olympischen Spielen sein. Panasonic, seit über 25 Jahren offizieller weltweiter olympischer Partner der Olympischen Spiele , übernahm 2016 wieder die Organisation des Panasonic Open, um zur Entwicklung von Golf als Sport beizutragen, denn in diesem Sport zeichnet sich der Beginn einer neuen Ära ab.

Das Konzept dieses Turniers ist es, "Golf offener" und für alle zugänglich zu machen. Panasonic wird daher verschiedene Events für Golfliebhaber und Zuschauer, die den Golfsport neu für sich entdeckt haben oder als Familien erleben wollen, organisieren, so z. B. "The Gallery Hall", die "Farewell Party" und Tombolas.

Besuchen Sie die Panasonic Open, erleben Sie Golf auf ganz neue Art und spüren Sie die Leidenschaft der Athleten hautnah.

"Panasonic Open Golf Championship 2017"

Datum: 20. April (Do) - 23. April (So) 2017

*Zuschauen auch bei den spezifischen Trainingszeiten am 19. April (Mi) erlaubt.

Ort: Umesato Golfplatz, Chiba Country Club, Noda City, Chiba Präfektur

*Siehe die Panasonic Open Webseite für Ticketinformationen und Zutritt zum Golfplatz.

*Beachten Sie bitte, dass Tickets für denselben Tag womöglich ausverkauft sein können.

Party-Spaß mit "Green DJs"! "The Gallery Hall"

Bei der letzten Runde (22., 23. April) erscheint "The Gallery Hall" am 16. (kurzen) Loch, wo die Zuschauer das Turnier mit einem Getränk in der Hand verfolgen können. Takeaki Koyama und Hiroshi Yakushiji stoßen zur Party als "Green DJs" und bringen Leben in die Galerie, indem Sie Informationen über die Golfschläger der zum Tee-off ausgewählten Spieler liefern, deren Spielart kommentieren und Insider-Stories erzählen. Außerdem bietet eine Lotterie den Zuschauern, je nach Anzahl der "Hole-in-one" und "Birdies", eine Gelegenheit Panasonic-Produkte und Panasonic Open-Merchandise-Artikel zu gewinnen.

Treffen Sie andere Golfspieler auf der "Fairwell Party"

Am 23. April 2017 (So) findet nach der letzten Runde eine Fairwell Party statt, um den Fans für ihren Besuch des Turniers und den Golfspielern für ihren Einsatz zu danken. Bei einer Tombola können Zuschauer Panasonic-Produkte und verschiedene Golfartikel mit Autogrammen gewinnen.

Spaß für Familien - die "The Gallery Plaza"

Die "Gallery Plaza" ist ein Bereich, wo die Zuschauer sich auf Luftkissen unter dem blauen Himmel ausruhen und das Turnier verfolgen können, ein Kinderpark, wo sich die Kinder austoben können, 3D Foot Mapping Service und ein Einkaufsbereich, wo Zuschauer Panasonic Open-Merchandise-Artikel und beliebte Golfausrüstungen kaufen können.

Übertragungsprogramm

Wenn Sie nicht auf dem Golfplatz dabeisein können, können Sie das Turnier auch aus der Ferne verfolgen:

BS-TBS (Live-Übertragung)

22. April 2017 (Sa) 14:00 - 15:54 (tbc)

23. April 2017 (So) 13:00 - 15:54 (tbc)

http://www.bs-tbs.co.jp/sports/panasonicopen2017/ (Japanisch)

Online Live Streaming

22. April 2017 (Sa) erste Gruppe "tee-off" (8:00) bis letzte Gruppe "hole out"

23. April 2017 (Sun) erste Gruppe "tee-off" (8:00) bis letzte Gruppe "hole out"

*Kommentare sind von 12:00 Uhr bis zum "hole out" der letzten Gruppe erhältlich

Verwenden Sie Online Live Streaming von der Panasonic Open Special Website.

http://www.panasonic.com/global/panasonic-open

Contactless Vital Sensing

In Zusammenarbeit mit BS-TBS wird berührungslose Lebenszeichenmessung (Video) die Herzfrequenz der Athleten mit der Kamera erfassen und dem Publikum so einen Eindruck des mentalen Zustands dieser Sportler liefern. Dadurch dassder Nervosität/Anspannung der Sportler erlebbar gemacht werden, wird die Übertragung für das Publikum dramatischer denn je.

Datum: 22. April (Sa), 23. April (So) 2017

Ort: 16. Loch, Umesato Golfplatz, Chiba Country Club, Noda City, Chiba Präfektur

LPGA Step Up Tour - Panasonic Open Ladies 2017

Datum: 19. April (Mi) - 21. April (Fr) 2017

Ort: Noda Golfplatz, Chiba Country Club, Noda City, Chiba Präfektur

Kostenloser Eintritt. Wir würden uns freuen, Sie bei dem Turnier begrüßen zu dürfen. Details finden Sie auf der Panasonic Open Special Website.

Panasonic wird ein Vorführungsexperiment von ICT-basierten Zuschauerlösungen ausführen, die neue Wege für den Genuss des Golfsports und Sicherheitslösungen aufzeigen, die eine sichere Austragung des Turniers gewährleisten. Sehen Sie es sich einmal an.

