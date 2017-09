voestalpine baut neues Edelstahlwerk in der Steiermark

Wien (Reuters) - Der Linzer Stahlkonzern voestalpine baut in seinem Heimatland Österreich ein neues Edelstahlwerk.

Der Aufsichtsrat habe grünes Licht für die bis zu 350 Millionen Euro schwere Investition gegeben, teilte der Konzern am Mittwoch im Anschluss an die Sitzung des Kontrollgremiums mit. In Europa ist schon seit vielen Jahren kein solches Werk mehr gebaut worden.

Die Errichtung eines neuen Werks am steirischen Standort in Kapfenberg sei seit zwei Jahren geprüft worden. Konkret soll das bestehende, mehr als 100 Jahre alte Werk in Kapfenwerk ab 2021 durch ein neues ersetzt werden. Zu Jahresende soll mit den baulichen Vorbereitungen direkt neben dem Werksgelände begonnen werden, erklärte Voestalpine.