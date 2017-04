Volkswagen baut weiteren SUV im US-Werk Tennessee

Von Mike Spector

NEW YORK (Dow Jones)--Die Volkswagen AG erweitert die Palette der in ihrem US-Werk in Tennessee gebauten Fahrzeuge. Wie Volkswagens Nordamerika-Chef Hinrich Woebcken auf der Automesse in New York sagte, wird der Konzern in Chattanooga einen kleineren SUV-Fünfsitzer vom Band rollen lassen. In dem Werk wird derzeit der siebensitzige SUV mit dem Namen Atlas gebaut, der dieses Jahr in die Autohäuser kommen soll.

Woebcken wollte für die Produktion des neuen SUV kein Startdatum nennen, auch einen Namen für das neue Auto blieb er schuldig. Zudem könne er noch nicht sagen, ob zusätzliche Investitionen oder Arbeitskräfte für das Tennessee-Werk erforderlich sein würden.

Volkswagen hatte 2014 die Produktion des Atlas in der Fabrik angekündigt, zusammen mit einer Investition von 900 Millionen US-Dollar und 2.000 neuen Stellen. "Wegen derselben Architektur und derselben Supply Chain ist Chattanooga, Tennessee, der natürliche Hafen für dieses Produkt", sagte er über das neue Fahrzeug.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2017 12:54 ET (16:54 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 12 54 PM EDT 04-12-17