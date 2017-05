Von der Leyen besucht Alternativ-Basis für Incirlik - Magazin

HAMBURG (AFP)--Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will laut Informationen des "Spiegel" am Wochenende einen Alternativstützpunkt für die türkische Luftwaffenbasis Incirlik in Jordanien besuchen. Der Besuch sei im Zusammenhang mit der seit langem geplanten Teilnahme der Ministerin an einer Tagung des World Economic Forum am Toten Meer vorgesehen, berichtete der "Spiegel" am Dienstag. Die Teilnahme von der Leyens an der Wirtschaftskonferenz zum Nahen Osten und Nordafrika wurde vom Bundesverteidigungsministerium bestätigt.

Die Suche nach einem alternativen Stützpunkt für die Bundeswehr erfolgt vor dem Hintergrund der Weigerung der türkischen Regierung, eine Reise von Bundestags-Abgeordneten nach Incirlik zuzulassen. Die Bundeswehr beteiligt sich von Incirlik aus am internationalen Einsatz gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und im Irak.

Die Basis Incirlik liegt am Rande der Großstadt Adana rund hundert Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Mehr als 250 deutsche Soldaten sind derzeit dort stationiert. Sie kümmern sich um die bis zu sechs Tornado-Aufklärungsflugzeuge, die über Syrien und dem Irak zum Einsatz kommen. Von Incirlik aus startet auch ein deutsches Airbus-Tankflugzeug, das deutsche Flugzeuge und die Flugzeuge verbündeter Nationen in der Luft mit Treibstoff versorgen kann.

Die Verteidigungsministerin werde am Wochenende die jordanische Luftwaffenbasis Muwaffak Salti inspizieren, berichtet der "Spiegel". Sie werde dort den Bericht eines Erkundungsteams entgegennehmen. Darüber hinaus seien politische Gespräche über eine eventuelle Stationierung mit der jordanischen Regierung in der Hauptstadt Amman geplant.

