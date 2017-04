Von der Leyen: Bildung muss wichtiges Unionswahlkampfthema sein

BARSINGHAUSEN (dpa-AFX) - Die Bildung junger Menschen muss aus Sicht von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ein wichtiges Wahlkampfthema der Union sein. "Die Armutsrisiken heute liegen bei den Kindern und Jugendlichen, die keine Bildung haben", sagte die CDU-Politikerin am Samstag auf dem Niedersachsentag der Jungen Union in Barsinghausen bei Hannover. "Und deshalb müssen wir investieren in Bildung, Ausbildung, Schulen und Universitäten." Ein weiteres wichtiges Thema sei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Junge Union Niedersachsen fordert einen gesetzlichen Anspruch auf kostenfreie Betreuung für Kinder während der Ferien./elm/DP/he