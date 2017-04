Von der Leyen geht von "einmaliger Aktion" der USA aus

BERLIN (AFP)--Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) rechnet vorerst nicht mit weiteren Luftangriffen der USA in Syrien. Sie gehe davon aus, dass es sich bei dem Angriff in der Nacht zu Freitag um eine "einmalige Aktion" gehandelt habe, sagte sie dem Sender SWR. Das sei von US-Präsident Donald Trump zu hören gewesen, fügte sie demnach hinzu.

Die Verantwortung schob die Ministerin auf den syrischen Machthaber Baschar al-Assad. Dessen Verhalten sei der "Auslöser" für den US-Angriff auf eine syrische Luftwaffenbasis gewesen. Insofern sei es "richtig, dass hier Konsequenzen gezogen werden". Assad führe "seit sieben Jahren Krieg gegen die eigene Bevölkerung, mit unzähligen Toten und Geflüchteten". Bereits 2013 sei ihm ein Giftgasangriff gegen die eigene Bevölkerung nachgewiesen worden.

Von der Leyen forderte, bei der Bewältigung der Krise wieder den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu nutzen. Dort müsse das Thema "bewegt werden". Außerdem müssten die Genfer Friedensgespräche fortgesetzt werden, "mit der ganz klaren Aussage, für Syrien kann es nur eine Zukunft geben ohne Assad".

Die USA hatten als Vergeltung für einen mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien in der Nacht zu Freitag die Al-Schairat-Basis attackiert. 59 Marschflugkörper vom Typ Tomahawk wurden auf den Stützpunkt in der Provinz Homs abgefeuert. Dies sei der Stützpunkt, von dem aus der Giftgasangriff von Dienstag geflogen worden sei, sagte US-Präsident Donald Trump.

Bei dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff vom Dienstag auf Chan Scheichun im Nordwesten Syriens wurden nach Angaben von Aktivisten mindestens 86 Zivilisten getötet, darunter viele Kinder.

