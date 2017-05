Von der Leyen will im Kampf gegen Rechts Kasernen-Namen ändern

Berlin (Reuters) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will im Kampf gegen Rechtsextremismus auch Kasernen mit Namen von Wehrmachts-Offizieren umbenennen.

"Wenn wir in den kommenden Monaten den 35 Jahre alten Traditionserlass modernisieren, müssen wir auch an das Thema Kasernennamen ran", kündigte die CDU-Politikerin in der "Bild am Sonntag" an. "Ich finde, die Bundeswehr muss nach innen und außen klar signalisieren, dass sie nicht in der Tradition der Wehrmacht steht." Stattdessen solle sie ihre eigene 60-jährige Geschichte selbstbewusst in den Vordergrund stellen.

In der Bundeswehr sind Kasernen nach Offizieren aus dem Zweiten Weltkrieg wie dem Flieger Hans-Joachim Marseille benannt, der als 22-jähriger in Afrika starb. Viele Offiziere der Wehrmacht wurden nach Kriegsende auch in die neue Bundeswehr übernommen und hatten dort lange führende Positionen inne.

Ausgelöst wurde die Rechtsextremismus-Debatte durch den Fall des Oberleutnants Franco A., dem die Planung eines Anschlags zur Last gelegt wird und um den es ein rechtsextremes Netzwerk gegeben haben soll. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Volker Wieker, räumte ein, rechtsextreme Tendenzen in der Armee seien in den letzten Jahren nicht energisch genug bekämpft worden. Es habe ein "Muster des Wegsehens" gegeben, sagte er dem "Spiegel". "Wir müssen die Selbstreinigungskräfte der Bundeswehr auf allen Ebenen stärken."