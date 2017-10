Vonovia und Frankreichs Groupe SNI vereinbaren Kooperation

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia und die französische Groupe SNI, die Immobilientochter der staatlichen Bank Caisse des Depots, haben am Mittwoch eine Vereinbarung über die zukünftige Kooperation beider Unternehmen in Europa unterzeichnet.

In Zukunft wollen beide Immobilienunternehmen Know-How und Marktwissen bündeln und gemeinsame Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten identifizieren, wie Vonovia und SNI nach der Unterzeichnung in Paris mitteilten.

Im Einzelnen geht es um Benchmarking von Prozessen, Wechselwirkungen zwischen digitalen und traditionellen Ansätzen bei Immobilien, den effizienten Einsatz von Ressourcen inklusive Energiesparlösungen, Dienstleistungen für Privatkunden und Erfahrungen im Portfolio-Management.

Innerhalb der Partnerschaft wollen beide Unternehmen auch Möglichkeiten für grenzüberschreitende Investitionen auf dem Wohnimmobilienmarkt und für Investitionspartnerschaften ausloten.

Die Vereinbarung stärke die Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland im Bereich des bezahlbaren Wohnraums und ebne den Weg für ein europaweites Wohnraumentwicklungsmodell, so die Chefs beider Unternehmen.

Eine Kapitalbeteiligung ist aktuell nicht vorgesehen.

Die im DAX gelistete Vonovia SE besitzt und verwaltet 355.000 Wohnungen in Deutschland. Groupe SNI managt 348.000 Wohnungen in Frankreich, davon 262.000 im sozialen Wohnungsbau. Groupe SNI ist der größte Träger im Sozialwohnungsbau in Frankreich.

