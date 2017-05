Vonovia will nach gutem Jahresstart Prognose präzisieren

Bochum (Reuters) - Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia versprüht nach einem guten Start ins Jahr Optimismus.

"Die ersten drei Monate des Geschäftsjahres sehen sehr gut aus", sagte Vorstandschef Rolf Buch auf der Hauptversammlung am Dienstag in Bochum laut Redetext. "Für das Gesamtjahr gehen wir von einem deutlichen Wachstum aus", betonte er. Buch bekräftigte vor den Aktionären auch seine bisherige Jahresprognose: Inklusive der übernommenen österreichischen Rivalin Conwert sei dieses Jahr ein operatives Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (FFO) von 890 bis 910 Millionen Euro zu erwarten. "Die Prognose werden wir nächste Woche mit Vorlage der Quartalszahlen präzisieren", kündigte er an.

Nach der Conwert-Übernahme schaue sich Vonovia nach weiteren Zielen für Zukäufe um, sagte Buch: "Wir analysieren (..) Chancen für externes Wachstum." Diese werde der Konzern aber nur dann ergreifen, "wenn es auch wirklich Sinn macht".