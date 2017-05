Die Air Berlin -Aktie kennt am Mittwoch kein Halten mehr. Zwischenzeitlich schießt das Papier um über 37 Prozent in die Höhe auf 1,24 Euro. Noch vor einer Woche hatten die Titel 0,59 Euro pro Aktie gekostet - das ist ein Plus von über 100 Prozent. Den Boden für den Höhenflug bereitete eine Übernahmephantasie, wonach die Lufthansa ernsthaftes Interesse an einer Übernahme von Air Berlin haben soll. Ein konkretes Übernahmeangebot steht jedoch zur Stunde noch aus. Daneben gab der Air Berlin-Großaktionär und Gläubiger Etihad am Montag bekannt, den amtierenden Chef, der das Unternehmen am 1. Juli verlässt, sofort zu ersetzen. Das könnte die Gerüchte befeuern, wonach womöglich ein neuer Chef bei Etihad von der Herrscherfamilie in Abu Dhabi mit dem Auftrag ausgestattet wurde, bei Alitalia und Air Berlin aufzuräumen.Morgen wird Air Berlin seine Bilanz zum ersten Quartal 2017 vorlegen. Noch scheint die Euphorie der Anleger jedoch ungebremst.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nordroden / Shutterstock.com, Air Berlin, Nickolay Vinokurov / Shutterstock.com