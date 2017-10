Siemens vor tiefen Einschnitten

€uro am Sonntag

Auch will das Unternehmen ganze Produktionsstandorte insbesondere in Ostdeutschland stilllegen. Betroffen seien die Sparten Kraftwerks- und Automatisierungs- sowie Antriebstechnik. Siemens -Finanzvorstand Ralf Thomas hatte bereits vor Monaten einen harten Kurswechsel in der Kraftwerkstechnik angekündigt.Analysten zufolge sind angesichts dramatischer Marktveränderungen im Kraftwerksgeschäft weitere Kostensenkungen in diesem Konzernsegment unumgänglich. Die Pläne sollen Anfang November mit der Belegschaft diskutiert werden. Das Unternehmen selbst schweigt - und wird sich wohl erst auf der Jahrespressekonferenz am 9. November äußern.