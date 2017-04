VORBERICHT-Merkel bereitet in Saudi-Arabien G20-Gipfel vor

Berlin (Reuters) - Zur Vorbereitung des G20-Gipfels Anfang Juli in Hamburg reist Bundeskanzlerin Angela Merkel heute (Sonntag) nach Saudi-Arabien und anschließend in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Saudi-Arabien, das stark von der Erdöl-Förderung abhängig ist, strebt eine Verbreiterung seiner wirtschaftlichen Basis an und hat dazu ein Zukunftsprogramm "Horizont 2030" entworfen. Dieses sieht neben der Hinwendung zu erneuerbaren Energien auch gesellschaftliche Reformen wie eine stärkere Förderung von Frauen vor, was auf Merkels G20-Agenda weit oben steht. So wird sie in der Wirtschaftsmetropole Dschidda mit saudi-arabischen Unternehmerinnen zusammentreffen.

Saudi-Arabien gilt zudem als ein Schlüsselstaat bei der Lösung der Krisen im Nahen und Mittleren Osten, vor allem im Syrien-Krieg, wo es sunnitische Rebellengruppen gegen Präsident Baschar al-Assad unterstützt. Saudi-Arabien ist außerdem Akteur im jemenitischen Bürgerkrieg. Dort steht Saudi-Arabien an der Seite der gestürzten Regierung gegen die Huthi-Rebellen.