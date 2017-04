VORSCHAU-EU strebt auf Brexit-Gipfel harte Verhandlungsposition an

- von Alastair Macdonald und Tom Körkemeier

Brüssel (Reuters) - So kühl dieser April in Mitteleuropa ist, so kühl könnte am Samstag auch die EU gegenüber Großbritanniens Premierministerin Theresa May bei den Brexit-Verhandlungen auftreten.

Diplomaten zufolge soll der EU-Gipfel der 27 Staats- und Regierungschefs in gefühlter Rekordzeit bei einem Mittagessen abgehandelt werden. Nach wenigen Stunden wollen die Mitgliedsländer ihre Leitlinien für die Verhandlungen mit der Regierung in London abgesteckt haben. Die Austrittsgespräche mit den Briten sollen nach den vorgezogenen Parlamentswahlen im Königreich am 8. Juni beginnen und müssen laut EU-Recht bis zum 29. März 2019 ein Ergebnis erzielt haben.

Viel zu bereden haben die 27 Staatenlenker in Brüssel tatsächlich nicht, denn die Hauptarbeit am Text der Leitlinien haben bereits ihre EU-Berater, die sogenannten Sherpas, erledigt. Im nach einem letzten Treffen der Sherpas am Montag verabredete Entwurf, der Reuters vorliegt, fallen einige Passagen schärfer aus als in einer ersten Version, die EU-Ratspräsident Donald Tusk Ende März an die EU-Hauptstädte geschickt hatte.

So sollen EU-Bürger, die sich vor dem Brexit-Datum im März 2019 im Vereinigten Königreich niederlassen und fünf Jahre dort bleiben, das Recht auf einen dauerhaften Aufenthalt erhalten. Damit will die EU Diplomaten zufolge ausschließen, dass May nur jenen rund drei Millionen EU-Bürgern die vollen Rechte einräumt, die bereits jetzt auf den britischen Inseln leben. Zudem wurde auf Wunsch Frankreichs und anderer Länder in den Leitlinien festgehalten, dass Finanzdienstleistungen EU-Regeln unterliegen müssen, wenn sie in einem möglichen späteren Handelsabkommen eingebunden sind. Darüber hinaus will die EU-27 die kompletten finanziellen Verpflichtungen Großbritanniens für den bis Ende 2020 laufenden EU-Haushalt sicherstellen. Wie viel Geld das Königreich für den Brexit in Brüssel berappen muss, steht noch nicht fest. Die EU-Kommission hatte eine Summe von rund 60 Milliarden Euro ins Spiel gebracht.

In einem früheren Entwurf forderte die EU-Seite bereits, dass die Rechtssprechung des EU-Gerichtshofs (EuGH) auch für eine mögliche Übergangszeit nach dem Brexit gelten soll.

Vor dem EU-Gipfel am Samstag beraten letztmalig noch die EU-Minister der Mitgliedsländer am Donnerstag in Luxemburg über die Leitlinien. Nach Angaben von Diplomaten dürfte es dabei aber kaum noch Veränderungen am Text geben. Der Brexit-Chefunterhändler der EU, Michel Barnier, soll dann in den kommenden Wochen ein Verhandlungsmandat für die Gespräche erhalten, die Ende Juni beginnen dürften.