Vorstand der Munich Re scheitert mit HV-Antrag zu Vergütung

FRANKFURT (Dow Jones)-- Mehrere kritische Stimmrechtsvertreter haben sich auf der Hauptversammlung der Munich Re beim Thema Vorstandsvergütung gegen den Vorschlag der Konzernverwaltung durchgesetzt. Die Kritiker hatten moniert, dass Munich Re die konkreten Ziele - und deren Bewertung - der einzelnen Vorstandsmitglieder nicht veröffentliche. Wie der DAX-Konzern mitteilte, geschehe dies wegen der hohen Markt- und Wettbewerbsrelevanz der Ziele nicht. Der Aufsichtsrat werde nun über die Konsequenzen des Hauptversammlungsbeschlusses beraten.

Alle anderen Tagesordnungspunkte wurden von den Aktionären abgenickt, auch der nicht unumstrittene Antrag über das sogenannte Genehmigte Kapital. Der Vorstand wurde ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25. April 2022 um insgesamt bis zu 280 Millionen Euro durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Geld und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Diese Erneuerung fand vorzeitig statt, damit der Konzern bei Bedarf seine Eigenmittel stärken kann.

April 26, 2017

