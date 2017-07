€uro am Sonntag

Das Unternehmen hat auf Anfrage von €uro am Sonntag noch einmal für die Annahme der Offerte geworben, wollte aber keine weiteren Details nennen.für zu niedrig. Sie befürchten, dass die Firma unter Wert verkauft werden soll. Vor allem mit Blick auf die langfristigen Perspektiven von Epi proColon, einem Bluttest zur Diagnose von Darmkrebs, den Epigenomics seit April 2016 auch in den USA anbietet.Der Vorstand empfiehlt die Annahme der Offerte. Das Angebot von 7,52 Euro pro Aktie entspreche einem 52-Prozent-Aufschlag. Das Budget von zehn Millionen Euro reiche nicht aus, um Epi proColon in den USA erfolgreich zu vermarkten, hieß es.hatte Epigenomics auf US-Diagnostikfirmen verwiesen, die über Kapitalmaßnahmen dreistellige Millionenbeträge eingesammelt hätten. Auf Nachfrage machten die Berliner keine Angaben zum Marketingaufwand und zur zugesagten Unterstützung des Investors bei der US-Vermarktung.