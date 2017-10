STADA: Auf Sparkurs

€uro am Sonntag

"Wesentlich ist es, die Herstellkosten zu senken", sagte er dem "Handelsblatt". "Rohstoffeinkauf, Lieferkette, Lieferantenmanagement: Hier lässt sich viel Geld sparen." Der Druck auf die Preise werde steigen, darauf müsse sich Stada vorbereiten. Bei der Belegschaft sehe er zwar "keinen unmittelbaren Handlungsbedarf", so Albrecht. Er stelle aber jede Neubesetzung auf den Prüfstand. So werde sich die Mitarbeiterzahl "automatisch reduzieren".Wichtig sei auch, Ruhe in das Unternehmen zu bringen, "nach all den öffentlich ausgetragenen Querelen zwischen Ex-Management und Aufsichtsrat", sagte ­Albrecht. "Wir müssen das Unternehmen stabilisieren." Man müsse Bedenken und Selbstzweifel der Belegschaft aus dem Weg schaffen und das Vertrauen stärken.