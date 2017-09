Vorstandsmitglied Reinhard Clemens verlässt die Deutsche Telekom

FRANKFURT (Dow Jones)-- Reinhard Clemens, im Vorstand der Deutschen Telekom für T-Systems zuständig, verlässt den DAX-Konzern. Sein Vertrag wird mit Wirkung zum 1. Januar 2018 beendet, wie der Telekom-Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung entschied. Ein Nachfolger wurde zwar bereits bestellt, auf Wunsch von dessen aktuellem Arbeitgeber wird der Name des neuen Vorstandsmitglieds aber erst in Kürze bekannt gegeben, wie die Deutsche Telekom AG weiter mitteilte. Clemens ist seit Dezember 2007 im Telekom-Vorstand für T-Systems verantwortlich.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2017 08:36 ET (12:36 GMT)