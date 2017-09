VW-Betriebsratschef: Auslastung der deutschen Werke sichern

Anzeige

Anzeige

The rise of Tiger and Dragon: Die besten Aktien aus China!

Heute im Fokus

DAX etwas leichter -- Experte: "Chinesische Schürfer könnten Bitcoin zerstören" -- Nordkorea droht mit Atomschlag -- Munich Re stellt Gewinnziel in Frage -- Tesla, Deutsche Bank, BASF im Fokus

Apple macht das iPad Pro teurer. Bank of England hält an lockerer Geldpolitik fest. Continental-Aktie profitiert von Aufspaltung bei Autoliv. Siltronic will künftig Dividende zahlen. Insiderverfahren: Deutsche Börse will Kengeter mit Millionen-Deal freikaufen. Ethereum-Gründer warnt vor ICOs: Die Leute werden Geld verlieren.