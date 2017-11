VW-Konzern will Wachstum bis 2020 beschleunigen

Frankfurt (Reuters) - Volkswagen hat seine Wachstumsziele für die kommenden Jahren angehoben.

Der Umsatz werde bis 2020 um mehr als 25 Prozent im Vergleich zu 2016 (217,3 Milliarden Euro) steigen, erklärte Finanzvorstand Frank Witter am Montag. Im März hatte der Konzern noch mit fünf Prozentpunkten weniger Erlöswachstum gerechnet. Auch die Prognose für den operativen Gewinn hob VW etwas an auf ein Plus von 25 Prozent oder mehr. Zum einen rechne der Konzern jetzt mit einer stärkeren Erholung der Pkw-Märkte in den Schwellenländern Brasilien, Russland und Indien. In Nordamerika und Europa sei ebenfalls mit mehr Absatz zu rechnen, erklärte Vertriebschef Fred Kappler. Zudem seien mittlerweile mehr SUV und Elektrofahrzeuge geplant, die den Absatz ankurbelten.