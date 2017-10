VW-Tochter Porsche bleibt bei Renditezielen auf Kurs

WOLFSBURG/STUTTGART (dpa-AFX) - Die VW-Tochter Porsche bleibt bei ihren Renditezielen auf Kurs und legt bei Umsatz und Gewinn weiter zu. Der Sport- und Geländewagenbauer fuhr in den ersten drei Quartalen ein Umsatzplus von 3,9 Prozent auf rund 17,1 Milliarden Euro ein, wie aus am Freitag veröffentlichten Zahlen des Volkswagen-Konzerns hervorgeht. Der operative Gewinn stieg in dem Zeitraum um 4,9 Prozent auf rund 3,0 Milliarden Euro. Der Anteil des operativen Gewinns am Umsatz liegt damit bei rund 17,6 Prozent - als Ziel hat die Porsche AG einen Wert von mindestens 15 Prozent ausgegeben. In den ersten drei Quartalen hat das Unternehmen weltweit rund 186 000 Autos an Kunden ausgeliefert - vier Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum./eni/DP/stk