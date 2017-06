VW-Tochter Porsche kann auf US-Markt Zahn zulegen

ATLANTA (dpa-AFX) - Die VW-Sportwagentochter Porsche hat im Mai bei den Verkäufen auf dem US-Markt etwas mehr Tempo aufnehmen können. Mit 4508 Autos setzte der Stuttgarter Autobauer 5 Prozent mehr Fahrzeuge in dem Land ab als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag am US-Sitz in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) mitteilte. Gut lief vor allem der Absatz des kompakten Sportgeländewagens Macan. Im bisherigen Jahr steht für die Schwaben ein Verkaufsplus von 3,7 Prozent zu Buche./men/he