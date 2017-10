Netflix-Bilanz voraus: Auf diese Zahlen sollten Sie achten

Ein deutlich über den Erwartungen liegender Abonnentenzuwachs hat Netflix im zweiten Quartal einen Umsatz- und Gewinnsprung beschert. Angesichts dieses Erfolgs verwundert es nicht, dass der weit überwiegende Teil der Analysten die Aktie daraufhin mit "Buy" bewertet.

Wenn Netflix am 16. Oktober seine Zahlen für das dritte Quartal 2017 vorlegt, wird sich zeigen, ob der Internet-Videodienst an seinen jüngsten Erfolg anknüpfen kann. Die Erwartungen sind jedenfalls hoch.

Ergebnis je Aktie soll steigen

Für das gerade abgelaufene Quartal gehen Analysten davon aus, dass Netflix sein Ergebnis klar verbessern konnte. So rechnen sie mit einem Gewinn pro Aktie in Höhe von 0,32 Dollar, nach nur 0,12 Dollar im dritten Quartal 2016.

Damit deckt sich die durchschnittliche Schätzung der Analysten in etwa mit dem Ausblick des Netflix-Managements. Nachdem zuletzt im zweiten Quartal die Prognose punktgenau erreicht wurde, hoffen die Analysten, sich auch dieses Mal auf die Voraussagen des Unternehmens verlassen zu können.

Kräftiges Umsatzwachstum

Auch bei den Umsatzerlösen ist die Erwartungshaltung hoch. Die durchschnittliche Analystenschätzung beläuft sich hier auf 2,97 Milliarden Dollar, das wäre deutlich mehr als die 2,29 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal.

Dieser Zuwachs soll laut Netflix zwar auch aus dem US-Geschäft, viel stärker aber noch aus dem internationalen Bereich resultieren: So geht der Videodienst von einem Wachstum um 20 Prozent auf 1,56 Milliarden Dollar in den USA und von einem Umsatzplus von über 50 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar im internationalen Geschäft aus.

Streaming-Kunden lieben Netflix

Die Beliebtheit von Netflix‘ Angebot lässt sich am besten an der Zahl der Streaming-Kunden ablesen. Im zweiten Quartal hatte das Unternehmen erstmals insgesamt über 100 Millionen zahlende Kunden weltweit. Besonders gut kam dabei an der Wall Street an, dass sogar im bereits sehr gesättigten US-Markt die Abonnentenzahl gesteigert werden konnte.

Nachdem im zweiten Quartal die eigenen Erwartungen weit übertroffen wurden, ist Netflix nun auch für das dritte Quartal äußerst optimistisch gestimmt: Erwartet werden nun 4,4 Millionen Neukunden, nach 3,75 Millionen im entsprechenden Vorjahresquartal. Hiervon sollen 750.000 neue Mitglieder aus dem Heimatmarkt und 3,65 Millionen aus dem internationalen Markt kommen.

Eine wachsende Kundenbasis ist für Netflix sehr wichtig, um die teuren Eigenproduktionen, wie beispielsweise das Politdrama "House of Cards", zu finanzieren und sich von der Konkurrenz wie Amazon Video oder Maxdome abzuheben.

Zukunftsausblick: Operative Marge

Beachten sollten Anleger darüber hinaus auch die operative Marge, also das Verhältnis von operativem Ergebnis zu Umsatz.

Für das Jahr 2017 hat die Netflix-Führung eine operative Marge von 7 Prozent als Ziel ausgerufen, nachdem sie in den vergangenen zwei Jahren bei durchschnittlich 4 Prozent lag. Mit einer operativen Marge von 7,1 Prozent im ersten Halbjahr 2017 scheint dieses Ziel bisher realistisch zu sein. Für das dritte Quartal rechnet das Management nun mit 6,9 Prozent.

Bei der nächsten Präsentation der Quartalszahlen am 16. Oktober 2017 dürfte für Anleger interessant werden, ob Netflix seine Margen-Prognose für das Gesamtjahr bestätig. Außerdem sollten sie ihr Augenmerk darauf richten, wie sich die operative Marge nach Ansicht von Netflix in den kommenden Jahren entwickeln soll.

