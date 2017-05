Wacker Chemie lädt zur Hauptversammlung und zahlt eine unveränderte Dividende

Anzeige

Anzeige

Heute im Fokus

DAX startet stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Brasilien: Politisches Beben bringt Aktienmarkt zeitweise zum Stillstand -- Griechisches Parlament verabschiedet weiteres Sparpaket

Chinesischer Flugzeugbauer Comac soll Einstieg bei Bombardier erwägen. Salesforce optimistischer. BMW kündigt weitere Investitionen in China an. VW-Chef Müller weist Vorwurf der Marktmanipulationen zurück. Tsipras: Griechenland wird 2018 wieder auf eigenen Beinen stehen. Joghurtprimus Danone will in einigen Jahren deutlich besser verdienen.