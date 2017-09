WAHL/BDI-Chef: Gespräche für neue Bundesregierung schnell aufnehmen

BERLIN (dpa-AFX) - Industrie-Präsident Dieter Kempf warnt vor einer Hängepartie bei der Bildung einer neuen Bundesregierung. "Ich appelliere an die künftigen Koalitionsparteien, die Lage schnell zu sondieren und konzentriert Verhandlungen über eine tragfähige Bundesregierung aufzunehmen", erklärte er am Sonntagabend in Berlin. Die Unternehmen bräuchten klare Signale. "Es geht jetzt darum, Schaden vom Standort Deutschland abzuwenden", betonte der Chef des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). "Der Rückzug ins Nationale ist für unser Land keine Alternative." Angesichts maroder Straßen, unzureichender digitaler Infrastruktur und vieler Bildungsdefizite seien nun massive Investitionen notwendig./cht/DP/stk