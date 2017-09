WAHL: CSU-Generalsekretär für klare Aufstellung der Unionsparteien

BERLIN (dpa-AFX) - Nach den Verlusten bei der Bundestagswahl pocht die CSU auf eine "klare Standortbestimmung innerhalb der Union". "Ein "Weiter so" kann's nicht geben", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Montagabend im ZDF. Es gehe darum, wie die Union in mögliche Koalitionsgespräche mit anderen Parteien gehe. Das Wahlergebnis sei ein Riesen-Ausrufezeichen der Wähler.

Im konservativ-liberalen Flügel gebe es jetzt eine offene Flanke. "Und die müssen wir schnellstens schließen", sagte Scheuer. Es gehe nicht nur um Zuwanderung, Integration und Sicherheit, sondern auch um ganz wesentliche Fragen der Alterssicherung, der Steuerentlastungen und der Familienpolitik. "Und die klare Aufstellung müssen wir jetzt vollziehen", forderte der CSU-Generalsekretär. Wenn die Union die Analyse anders vornehme, wäre dies kein guter Start für mögliche Sondierungsgespräche./sl/DP/he