WAHL/Dänischer Regierungschef: Merkels Erfolg auch gut für Dänemark

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Als einer der ersten direkten Nachbarn Deutschlands hat der dänische Regierungschef Lars Løkke Rasmussen am Sonntagabend seiner Kollegin Angela Merkel zum Wahlerfolg gratuliert. "Glückwunsch Kanzlerin Merkel. Wir brauchen Stabilität in Europa. Freue mich auf Zusammenarbeit", twitterte Rasmussen auf Deutsch. Der Erfolg Merkels sei "auch gut für Dänemark", fügte er auf seinem Facebook-Eintrag hinzu. Die Stimmengewinne der AfD und die Verluste der großen Koalition müssten als "Warnung an die Politiker gesehen werden, die den Sorgen der Wählerschaft nicht genügend zugehört haben"./lsm/DP/stk