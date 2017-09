WAHL: Lindner: 'Wir sind nicht zum Regieren verdammt'

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Chef Christian Lindner will den Einstieg in eine Jamaika-Koalition mit Union und Grünen von Inhalten abhängig machen. "Wir sind nicht zum Regieren verdammt, aber wir sind natürlich bereit, politische Verantwortung zu übernehmen", sagte Lindner am Sonntagabend in der "Berliner Runde" von ARD und ZDF. Es gehe darum, einen Beitrag zur Stabilität in aufgeregten Zeiten zu leisten. Aber: Man werde nicht zulassen, dass SPD allein darüber entscheide, wer in die Regierung gezwungen werde. "Das muss man von Inhalten abhängig machen."/wn/DP/stk