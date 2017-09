WAHL: Petry erobert für AfD Direktmandat

DRESDEN (dpa-AFX) - AfD-Chefin Frauke Petry hat im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ein Direktmandat für ihre Partei im Bundestag erobert. Die Landes- und Bundesvorsitzende setzte sich klar mit 37,4 Prozent der Erststimmen gegen den langjährigen CDU-Abgeordneten Klaus Brähmig (28,8) durch, wie die Landeswahlleitung am Sonntag in Kamenz mitteilte. Auch bei den Zweitstimmen lag die AfD in dem Wahlkreis mit 35,5 Prozent fast zehn Prozentpunkte vor der Union./fi/DP/stk