Wahl schickt Pfund auf Talfahrt - Asien-Börsen verhalten

Tokio/Sydney (Reuters) - Der Verlust der absoluten Mehrheit für die britische Premierministerin Theresa May hat das Pfund Sterling auf Talfahrt geschickt.

Die Währung verbilligte sich am Freitag um bis zu 2,2 Prozent auf 1,2663 Dollar. Das war der tiefste Stand seit dem 18. April, als May überraschend die vorgezogenen Wahlen ausgerufen hatte. Sie wollte so ihre Position vor den Brexit-Verhandlungen stärken. Doch nun zeichnet sich eine Hängepartie im Parlament (Hung Parliament) und ein politisches Patt ab, das die Gespräche zur Scheidung der Briten von der EU verzögern und erschweren könnte. Die Aktienmärkte in Fernost zeigten sich wenig beeindruckt. Die japanische Börse legte im Aufwind von Nikkei-Schwergewicht Softbank zu.

"Die Märkte stellen sich nun darauf ein, dass die Verhandlungen für den Brexit erschwert werden", sagte Chef-Wirtschaftsberater der Allianz, Mohamed El-Erian. Die Frage sei auch, wie lange sich May als Premierministerin nach diesem Wahlergebnis noch halten könne, gab Analyst Michael Hewson von CNMC Markets zu Bedenken.

Die Entwicklung sorgte zwar für Unruhe unter den Anlegern, die derzeit bereits mit zahlreichen politischen Risiken wie in den USA kalkulieren müssen. Die direkten Auswirkungen auf die Börsen in Fernost hielten sich aber in Grenzen.

So trat der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans auf der Stelle. Der Tokioter Leitindex Nikkei mit seinen 225 führenden Werten schloss 0,5 Prozent im Plus bei 20.013 Punkten. In Japan schossen Softbank-Aktien mehr als sieben Prozent in die Höhe, nachdem das Unternehmen die Übernahme einer Roboterfirma von der Google-Mutter Alphabet bekanntgegeben hatte.

"Das Vereinigte Königreich steht gerade einmal für 2,5 Prozent der weltweiten Wirtschaftskraft", resümierte Shane Oliver, Chefökonom der Anlagefirma AMP. Spürbare Auswirkungen auf die weltweiten Investmentmärkte seien schwer vorstellbar.

Der Euro lag 0,1 Prozent im Minus bei 1,1208 Dollar. Zum Pfund legte die Gemeinschaftwährung rund zwei Prozent zu auf 0,8825 Pfund.