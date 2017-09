WAHL: Tusk gratuliert Merkel per Telefon

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident Donald Tusk hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Telefon zum Sieg bei der Bundestagswahl gratuliert. Das sagte ein Sprecher Tusks am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Die offizielle Gratulation soll folgen, sobald Merkel formal im Amt bestätigt ist. Nähere Angaben zu Details des Gesprächs machte der Sprecher nicht. Tusk koordiniert als Ratschef unter anderem die Gipfeltreffen der 28 EU-Staats- und Regierungschefs./asa/nak/DP/stk