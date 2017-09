WAHL/Von Merkel bis Weidel: Die Spitzenkandidaten im Porträt

BERLIN (dpa-AFX) - Von Merkel bis Weidel: Die Spitzenkandidaten im Porträt

ANGELA MERKEL : Die 63-jährige CDU-Politikerin ist seit 2005 die erste Bundeskanzlerin Deutschlands und gilt als eine der mächtigsten Frauen weltweit. Wenn Merkel wiedergewählt würde, könnte die Ost-Frau genauso lange wie Helmut Kohl an der Macht bleiben. Mit Ex-Kanzler Kohl hat auch ihr Aufstieg in der CDU zu tun. Sie wird "Kohls Mädchen" genannt, weil er die Ostdeutsche nach der Wiedervereinigung fördert. Er macht die promovierte Physikerin 1991 zunächst zur Jugendministerin, dann zur Umweltministerin. Nach der Schlappe bei der Wahl 1998 übernimmt sie das Amt der CDU-Generalsekretärin. In der Spendenaffäre geht sie auf Distanz zu ihrem Übervater und steigt 2000 zur Parteichefin auf. Fünf Jahre später schlägt sie bei der Wahl SPD-Kanzler Gerhard Schröder. Die Flüchtlingskrise gilt als Zäsur in ihrer Kanzlerschaft. Merkel ermöglicht es im Herbst 2015, dass hunderttausende Migranten und Flüchtlinge unter anderem aus dem Bürgerkriegsland Syrien nach Deutschland kommen. Dafür wird sie zunächst von Teilen der Bevölkerung gelobt und später scharf kritisiert. Merkel gilt als uneitel, nervenstark und ist in zweiter Ehe mit dem Chemie-Professor Joachim Sauer verheiratet.

MARTIN SCHULZ: Der Merkel-Herausforderer ist ein glühender Europäer. Martin Schulz (61) ist von 2012 bis Anfang dieses Jahres Präsident des Europäischen Parlaments und gibt ihm eine starke Stimme. Auch in der SPD wird der Mann aus Würselen immer einflussreicher. Schulz und der damalige SPD-Chef Sigmar Gabriel bezeichnen sich gegenseitig als "Freunde". Als Gabriel Anfang des Jahres auf die Kanzlerkandidatur verzichtet, greift Schulz zu. Die Partei reagiert begeistert. Der gelernte Buchhändler und frühere Bürgermeister von Würselen geht offen damit um, dass er kein Abitur hat und in seiner Jugend Alkoholiker war. Beim Parteitag wird er mit 100 Prozent zum SPD-Vorsitzenden gewählt. Die Umfragen sehen die SPD erstmals seit langer Zeit wieder fast auf Augenhöhe mit der Union. Doch dann verliert die Partei im Frühjahr alle drei Landtagswahlen und muss in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein die Macht abgeben. Die Umfragen auch im Bund gehen in den Sinkflug. Der SPD-Chef Schulz, der in seiner Jugend Profifußballer werden wollte, kämpft. Der Rheinländer ist seit über 30 Jahren mit seiner Frau Inge, eine Landschaftsarchitektin, verheiratet und hat mit ihr zwei erwachsene Kinder.

DIETMAR BARTSCH: Der 59-jährige Ostdeutsche ist ein erfahrener Stratege seiner Partei Die Linke. In der SPD wird er von vielen geschätzt. Dennoch hat er es als ein Hoffnungsträger für Rot-Rot-Grün im Bund schwer, gilt doch ein Linksbündnis nach der Wahl als wenig aussichtsreich. Zum Durchsetzen von Zielen brauche man Partner, zum Koalieren Kompromisse, betont er. In der DDR tritt er noch als Heranwachsender in die SED ein, studiert Ökonomie und promoviert in Moskau. Von 1991 bis 1997 ist er Schatzmeister der Nachfolgepartei PDS. Anschließend wird er Bundesgeschäftsführer - bis er sich 2010 mit seinem damaligen Parteichef Oskar Lafontaine überwirft. Gemeinsam mit Sahra Wagenknecht tritt Bartsch 2015 die Nachfolge von Gregor Gysi im Fraktionsvorsitz an.

SAHRA WAGENKNECHT: Die 48-Jährige hat viel von ihrer Schärfe früherer Jahre abgelegt, tritt aber immer noch für eine Überwindung des Kapitalismus in Deutschland ein. Im Bundestag ruft sie regelmäßig gereizte Reaktionen der anderen Parteien hervor. Als Rednerin kann die Frau von Oskar Lafontaine Hallen für sich einnehmen. Sie ist kontrolliert und ehrgeizig, ob im Wahlkampf oder auf ihrem Fahrrad, mit dem sie große Touren zuhause im Saarland unternimmt. Lange ist sie Wortführerin der "Kommunistische Plattform" der Partei, lässt ihre Mitgliedschaft aber nach dem Aufstieg in die Parteispitze ruhen. Seit dem Rückzug Lafontaines aus der Bundespolitik führt Wagenknecht den linken Parteiflügel an.

CEM ÖZDEMIR: Denkbar knapp hat die Grünen-Basis den Parteichef zum Spitzenkandidaten gewählt. 76 Stimmen machen den Unterschied. Seine Anhänger finden, der 51-Jährige sei für diesen Wahlkampf genau der Richtige. Als Sohn türkischer Gastarbeiter wirke seine Kritik an der türkischen Regierung glaubwürdig. Als Schwabe verbinde man ihn mit dem beliebten Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Wie der steht Özdemir für eine mögliche Zusammenarbeit mit der Union. Seit 2008 ist er Vorsitzender. Bei den Grünen ist er seit 1981 und zog 1994 als erster Abgeordneter türkischer Herkunft in den Bundestag ein. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

KATRIN GÖRING-ECKARDT: Die Ost-Frau und Realo-Politikerin ist zum zweiten Mal Spitzenkandidatin der Grünen. Anders als ihr damaliger Co-Kandidat Jürgen Trittin rückt sie nach der Wahl 2013 nicht in die zweite Reihe, sondern wird Chefin der grünen Bundestagsfraktion. Im Bundestag sitzt die 51-Jährige seit 1998. Der fünffachen Großmutter liegt Soziales besonders am Herzen. Die Thüringerin ist 1989 an der Gründung der Bürgerbewegung Demokratie Jetzt beteiligt, die im Bündnis 90 aufging. Ihr Theologiestudium schließt die passionierte Joggerin nicht ab, in der evangelischen Kirche ist sie bis heute aktiv. Göring-Eckardt wird manchmal als langweilig kritisiert, kann aber auch scharf angreifen.

CHRISTIAN LINDNER: Auf ihn konzentrieren sich alle Hoffnungen in der FDP. Der 38-Jährige soll die Liberalen nach dem Absturz vor vier Jahren wieder zurück in den Bundestag führen. Der in Wuppertal geborene Politikwissenschaftler, der mit einer Journalistin verheiratet ist und schnelle Autos liebt, gilt schon früh als Wunderkind der FDP. Lindner redet pointiert und druckreif zu allen Themen. Der damalige FDP-Chef Guido Westerwelle macht ihn 2009 zum Generalsekretär. Als Philipp Rösler 2013 Parteivorsitzender wird, gibt Lindner sein Amt kurze Zeit später ab und geht zurück nach NRW. Dort führt er die FDP bei der Landtagswahl schon 2012 zum Erfolg. Kurz nach dem Desaster der Bundes-FDP wird er Ende 2013 Parteichef. Vier Jahre später könnte Lindner seine Partei vielleicht sogar wieder in eine Regierung führen.

ALEXANDER GAULAND: Der Vize-Parteichef gilt als wichtigster Strippenzieher der AfD. Der 76-Jährige liebt die Oper und würzt seine Wahlkampfreden gelegentlich mit historischen Anspielungen, die viele seiner Zuhörer überfordern. Dazu passt seine Vorliebe für Tweed-Sakkos und Krawatten in Dunkelgrün. Gauland war CDU-Mitglied und Staatssekretär in Hessen, später dann Herausgeber der "Märkischen Allgemeinen" in Potsdam. Die AfD ist seine späte Rache dafür, dass sich in der CDU keine Mehrheit mehr für einen rechtskonservativen Kurs fand. Gauland hat eine erwachsene Tochter, die mit der AfD nichts am Hut hat. Er unterstützt den rechtsnationalen Flügel der Partei um Björn Höcke. Wie Höcke lehnt er eine Zuwanderung von Menschen aus Asien und Afrika in nennenswerter Zahl ab.

ALICE WEIDEL: Die 38-jährige ist eine Seiteneinsteigerin. Die Ökonomin stößt 2013 aus Protest gegen die Eurorettungspolitik der Bundesregierung zur AfD. Zuletzt arbeitet sie als Unternehmensberaterin. Ihr Verhältnis zu Parteichefin Frauke Petry ist lange Zeit sehr gut. Beide stimmen im Vorstand dafür, ein Parteiausschlussverfahren gegen den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke einzuleiten. Als Weidel sich entschließt, gemeinsam mit Gauland das Spitzenteam zu bilden, kühlt das Verhältnis ab. Weidel zieht mit ihrer Lebenspartnerin gemeinsam zwei Kinder groß. In Wahlkampfreden spricht sie viel über "illegale Migration". Für einen Eklat sorgt sie zuletzt, als sie während einer laufenden ZDF-Diskussionsrunde das Studio verlässt./hot/all/DP/zb