Vor etwa 200 SPD-Anhängern in der Parteizentrale in Berlin dankte Schulz am Sonntagabend der SPD-Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die wie eine Löwin bis zur Selbstaufgabe gekämpft habe. Mit ihrem Rücktritt noch am Wahlabend vom Landesvorsitz der SPD und als stellvertretende Parteichefin im Bund habe sie "in der Niederlage eine Größe an den Tag gelegt, vor der ich mich verneige".

Für Schulz ist es die dritte Niederlage der SPD bei einer Landtagswahl, seitdem er Ende Januar als Parteichef und Kanzlerkandidat nominiert wurde. Seine Partei rief er auf, die Bundestagswahl im September nicht verloren zu geben. "Wir kämpfen. Am 24. September wird abgerechnet. Jetzt haben wir erstmal richtig was an der Hacke. Das ist halt so im politischen Leben." Die SPD werde ihr Profil weiter schärfen. Es gelte dafür zu sorgen, dass Deutschland als reiches Land durch Innovationen auch in zehn bis 15 Jahren noch ein modernes und gerechtes Land sei.

Berlin (Reuters)

