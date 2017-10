Wal-Mart legt neues Aktienrückkaufprogramm auf

Von Austen Hufford

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Einzelhandelskonzern Wal-Mart hat ein neues Aktienrückkaufprogramm aufgelegt. Das Rückkaufprogramm im Volumen von 20 Milliarden US-Dollar soll ein bestehendes ablösen und etwa zwei Jahre laufen. Im Rahmen eines Investorentreffens bekräftigte Wal-Mart zudem die Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Demnach peilt der Einzelhandelsriese unverändert einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 4,30 und 4,40 Dollar an. Für das darauffolgende Geschäftsjahr, das im Januar 2019 endet, stellte die Wal-Mart Stores Inc einen Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie um 5 Prozent bei einem Umsatzwachstum von rund 3 Prozent in Aussicht.

October 10, 2017 10:44 ET (14:44 GMT)