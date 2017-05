Wall-Street-Banken nehmen wegen Brexit Kurs auf Frankfurt

- von John O'Donnell und Andreas Kröner und Anjuli Davies

Frankfurt/London (Reuters) - Die Pläne großer US-Geldhäuser für eine Verlagerung von Geschäften von London nach Frankfurt werden konkreter.

Hochrangige Finanzmanager, Bankenaufseher und Standortvermarkter gehen davon aus, dass Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Citi und Bank of America zahlreiche Geschäfte von der Themse and den Main verschieben werden. Hubertus Väth, der Geschäftsführer der Standortinitiative Frankfurt Main Finance, rechnet damit, dass die fünf großen US-Banken bis zum Ende der Brexit-Verhandlungen mehr als 1000 Arbeitsplätze nach Frankfurt verlagern. "Rund ein Drittel wird aus London umziehen, ein weiteres Drittel pendeln und das letzte Drittel vor Ort eingestellt werden."

Mehrere US-Banken hätten sich im Grundsatz für eine Verlagerung von Geschäften an den Main entschieden, sagte ein mit den Vorgängen vertrauter Finanzmanager. "Der Brexit ist für Frankfurt eine riesige Chance." Aus seiner Sicht müssten Politiker in Deutschland jedoch noch mehr tun, um Bankern einen Umzug schmackhaft zu machen. Konkurrenten wie Dublin und Paris würden schließlich mit niedrigeren Steuersätzen werben.

"Wir haben gute Gründe zu glauben, dass ein großer Teil der Geschäfte, die verlagert werden müssen, nach Frankfurt kommt", sagte Standortvermarkter Väth der Nachrichtenagentur Reuters. Er erwartet, dass Banken Londoner Jobs auf mehrere Standorte in der EU verteilen. "Was die absoluten Zahlen angeht, könnte Dublin die Nase vorne haben, aber die wichtigsten Manager und Geschäftsbereiche kommen eher nach Frankfurt." Internationale Geldhäuser würden große Teile des Europa-Geschäfts nach dem Brexit über die Bilanz ihrer deutschen Tochter laufen lassen. Mitarbeiter in der Verwaltung sowie für die Abwicklung von Geschäften würden dagegen eher in Dublin angesiedelt.

GOLDMAN SACHS PRÜFT EXPANSION IM FRANKFURTER MESSETURM

Nach dem Brexit brauchen in London ansässige Finanzinstitute eine eigene Gesellschaft mit Banklizenz in einem EU-Land, um ihre Produkte und Dienstleistungen in den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten vertreiben zu dürfen. Für Frankfurt spricht die stabile deutsche Wirtschaft, die gute Infrastruktur sowie die ebenfalls in der Stadt angesiedelte Europäische Zentralbank.

Goldman Sachs gehört Finanzkreisen zufolge zu den Banken, bei denen alles auf eine Verlagerung von Arbeitsplätzen nach Hessen hinausläuft. Die Investmentbank residiert seit über 25 Jahren im Frankfurter Messeturm und hat die Option, dort weitere Stockwerke zu beziehen, wie mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen berichten. Das Institut werde sich im laufenden Jahr intensiv Gedanken über ihre künftige Aufstellung in Europa machen und 2018 mit den ersten Umzügen beginnen, sagte Goldman-Sachs-Europa-Chef Richard Gnodde kürzlich.

"WIR BEREITEN UNS AUF DAS SCHLIMMSTE VOR"

Auch andere Banken treiben ihre Brexit-Notfallpläne voran. "Wir arbeiten daran mit Hochdruck", betont der Investmentbank-Chef eines weltweit aktiven Instituts. "Wir können nicht warten." Da der Ausgang der Brexit-Verhandlungen unklar ist, wollen Geldhäuser in der Lage sein, ihr Europa-Geschäft ab März 2019 notfalls aus der EU heraus am Laufen zu halten. Zudem müssen die Institute der britischen Notenbank bis zum 14. Juli ihre Brexit-Notfallpläne präsentieren. "Je mehr wir uns vorbereiten, desto wahrscheinlicher wird es, dass wir die Pläne auch umsetzten", sagt ein hochrangiger britischer Banker.

Die Deutsche Bank, die in Großbritannien rund 9000 Mitarbeiter beschäftigt, könnte Tausende Arbeitsplätze von London nach Frankfurt verlagern - und dringt auf schnelle politische Weichenstellungen. "Wir bereiten uns auf das Schlimmste vor und hoffen auf das Beste", sagte Vorstand Sylvie Matherat kürzlich auf einer Finanzkonferenz.

Großbanken wollen am Ende so wenig Umzüge wie möglich, da diese viel kosten. "Wir hoffen, dass wir unseren Geschäften künftig möglichst ähnlich nachgehen können wie heute", sagte Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein am Freitag laut einem BBC-Bericht. "Deutsche Mitarbeiter können von Großbritannien aus deutsche Wertpapiere an deutsche Investoren vertreiben." Unter dem Strich wird der Brexit dem Finanzplatz London aus Sicht von Blankfein aber schaden. "Er wird auf der Stelle treten."