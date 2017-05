Warnschuss für ProSiebenSat.1 - HV lehnt Vorstandsboni ab

München (Reuters) - ProSiebenSat.1 hat von den Aktionären einen Denkzettel für seine Vorstandsvergütung bekommen.

Die Anteilseigner lehnten das Vergütungssystem des Fernsehkonzerns für seine Vorstandsmitglieder am Freitag auf der Hauptversammlung in München mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit ab. Bindend ist dieses Votum nach Unternehmensangaben allerdings nicht. Der Aufsichtsrat werde lediglich für die Zukunft Struktur und Transparenz der Vorstandsgehälter überprüfen, sagte eine Sprecherin.

Vorstandsvergütungen waren zuletzt auf den Hauptversammlungen des Sooftwarekonzerns SAP, des Rückversicherers Münchener Rück und im vergangenen Jahr bei der Deutschen Bank von Aktionären kritisiert worden. Vor allem einflussreiche Stimmrechtsberater aus den USA und Großbritannien wie ISS und Glass Lewis machen Front gegen die Gehalts- und Bonus-Regeln vieler deutscher Großkonzerne. Ihnen sind die Regeln vielfach zu intransparent.

"Wir sind mit der absoluten Höhe, die dieses Vergütungssystem dem Management ermöglicht, nicht einverstanden", kritisierte Aktionärsvertreterin Daniela Bergdolt nun bei ProSiebenSat.1. Sie rechnete vor, Vorstandschef Thomas Ebeling könne ein Jahresgehalt von bis zu 9,5 Millionen Euro einstreichen. Das seien 950 Prozent seines Grundgehalts. Für 2016 bekam Ebeling laut Geschäftsbericht ein Festgehalt von rund 1,1 Millionen Euro und Boni von 2,5 Millionen Euro. Dazu kamen 500.000 Euro an neuen Pensionsansprüchen. Zudem bemängelte Bergdolt das Vergütungssystem als intransparent. "Was wir nicht verstehen, dem stimmen wir auch nicht zu", sagte die DSW-Vizechefin.

Unter den vier Rednern der Aktionärsseite, die auf der Hauptversammlung sprachen, kritisierte Bergdolt allerdings als einzige die Vorstandsgehälter. Der Unmut der großen Aktionärsvereinigungen DSW und SdK richtete sich hauptsächlich gegen die Aktienkursentwicklung. ProSiebenSat.1 war am 21. März 2016 als erstes deutsches Medienunternehmen in den Dax aufgestiegen. Die Aktie, deren Kurs in den Jahren davor um das Vierzigfache gestegen war, hat seit ihrem Dax-Debüt rund 14 Prozent an Wert verloren.

"Hier können wir sagen, dass sich die positive Performance der Unternehmenskennzahlen nicht widerspiegelt", monierte Felix Schneider von der SdK. Der Konzern hatte im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn geschrieben. "Umsatz und Ergebnis sind gut, aber die Story scheint nicht ausreichend zu verfangen", erklärte auch DSW-Vertreterin Bergdolt. Den größten Rückschlag erhielt der Aktienkurs im vergangenen Jahr, als ProSiebenSat.1 die Anteilseigner mit einer Kapitalerhöhung kalt erwischte. Die Aktie stürzte an einem Tag um 7,4 Prozent ab und erreichte damit ein Zwei-Jahres-Tief. Zuletzt brach der Kurs am Tag vor der Hauptversammlung ein, nachdem ProSiebenSat.1 seine Wachtumsprognose für die TV-Werbeerlöse verringert hatte.

Vorstandschef Ebeling gelobte Besserung. Die Anteilseigner sollten nicht wieder mit einer überraschenden Ausgabe neuer Aktien verärgert werden, der Kurs und Gewinnbeteiligung verwässern würde. "Wir wollen keine weitere Kapitalerhöhung machen", versprach Ebeling. Das Geld - gut 500 Millionen Euro - solle für Zukäufe und Anteilsaufstockungen eingesetzt werden, sagte Ebeling und räumte ein: "Wir müssen noch stärker den Dialog mit dem Kapitalmarkt suchen."

ProSiebenSat.1 müsse seine Strategie besser erklären, die auf einer Verknüpfung von Fernsehen und Internetangeboten wie der Videothek Maxdome, dem Preisvergleichsportal Verivox und der Partnervermittlung Parship beruht. Durch Zukäufe sollten bestehende Geschäftsfelder gestärkt und vorhandenen Beteiligungen aufgestockt werden, sagte Ebeling. Ein Einstieg in Internetgeschäfte auf neuen Themenfeldern stehe nicht im Vordergrund.