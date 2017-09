Müder Verkaufsstart für iPhone 8? Tim Cook widerspricht

Am Freitag, den 22. September 2017, gingen das neue iPhone 8 und das iPhone 8 Plus in den Verkauf. Zum zehnten Geburtstag des Apple -Handys verfolgte Konzern-Chef Tim Cook den Launch aus nächster Nähe im Apple Store Palo Alto.

Obwohl von vielen Experten im Vorfeld eine verhaltene Nachfrage prognostiziert worden war, zeigte sich Cook mit dem Verkaufsstart zufrieden. Das iPhone 8 sowie das iPhone 8 Plus seien vielerorts ausverkauft, jedoch könne man die Geräte in einigen Verkaufsstellen noch erhalten. "Ich könnte nicht glücklicher sein", erklärte Cook deshalb gegenüber "CNBC"

Auch neue Apple Watch gefragt

Laut dem Apple-CEO griffen die Kunden auch beim LTE-Modell der Apple Watch Series 3 zu. Die Uhr sei bereits in vielen Stores vergriffen, jedoch arbeite Apple hart daran, die Nachfrage zu bedienen.

Auch auf den Bug beim Wechsel zwischen Wifi und LTE ging Tim Cook ein. Hierbei handle es sich nur um ein kleines Problem, das nur wenige Kunden betreffe und mittels eines Software-Updates behoben werden könne. Aus eigener Erfahrung heraus könne er sagen, dass die Uhr großartig funktioniere.

iPhone X wohl begehrter als iPhone 8

Aber auch wenn Tim Cook Optimismus versprüht, so bleiben doch begründete Zweifel, ob das iPhone 8 wirklich ein Verkaufsschlager wird. Zum einen bildeten sich vor vielen Apple-Stores nicht die gewohnten Schlangen, zum anderen mussten Kunden bei vergangenen Produkt-Launches deutlich länger auf ihre vorbestellten Smartphones warten, da die Nachfrage die produzierte Menge bei weitem überstieg.

Experten sehen mehrere Gründe, die einem Erfolg des neuen Apple-Handys im Wege stehen könnten. Zum einen glauben sie, dass die Kunden lieber auf den Marktstart des revolutionären iPhone X warten, als beim iPhone 8 zuzugreifen. Bereits ab 3. November sollen Kunden das Luxus-Gerät in Händen halten können.

Zum anderen verfüge das iPhone 8 im Vergleich zum Vorgängermodell iPhone 7 nur über wenige neue Funktionen, obwohl der Preis deutlich höher liege. So müssen Käufer für das iPhone 8 mindestens 799 Euro und das iPhone 8 Plus mindestens 909 Euro berappen. Für das Jubiläums-Smartphone iPhone X muss in Deutschland sogar ein Rekordpreis von mindestens 1.149 Euro auf den Tisch gelegt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Apple Inc., istock/Nikada, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com