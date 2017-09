WDH: Aktien New York: Rekorde beim S&P 500 und Nasdaq Composite - Dow im Minus

(Tippfehler im 1. Absatz, 3. Satz bereinigt: Nasdaq)

NEW YORK (dpa-AFX) - Rekorde beim S&P 500 und Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) haben die Anleger an den US-Börsen am Freitag entzückt. Der marktbreite, 500 Werte umfassende Index stieg im Verlauf bis auf 2517,97 Punkte und stand zuletzt mit plus 0,27 Prozent auf 2516,76 Punkten knapp darunter. Der Technologiewerte-Index Nasdaq Composite erreichte bei 6497,98 Zählern seine Bestmarke. Zuletzt betrug das Plus 0,60 Prozent auf 6492,20 Punkte. Der NASDAQ 100 gewann 0,70 Prozent auf 5974,64 Zähler.

Für den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ging es hingegen um 0,09 Prozent auf 22 361,73 Punkte nach unten. In dem für gewöhnlich eher schwachen Börsenmonat September zeichnet sich für den US-Leitindex aber ein Zuwachs von derzeit 1,9 Prozent ab. Noch positiver ist die Quartalsbilanz mit einem Plus von bislang 4,7 Prozent.

Anleger hatten zunächst Konjunkturdaten im Blick, die allerdings die Indizes kaum bewegten. So war die Teuerung in den USA im August hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem waren die Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte im August etwas schwächer gestiegen als im Vormonat. "Die Zahlen setzen die Fed nicht unter Zugzwang", schrieb die Helaba. Die an den Märkten erwartete Leitzinsanhebung im Dezember sei somit noch keine ausgemachte Sache.

Hinzu kamen am Freitag Daten zum Geschäftsklima in der Region Chicago, das sich im September überraschend verbessert hatte. Dagegen hatte sich die Stimmung der US-Verbraucher im laufenden Monat stärker eingetrübt als von der Uni Michigan zunächst ermittelt.

Unter den Einzelwerten gewannen die Aktien von Alphabet (Alphabet C (ex Google)) rund 1 Prozent. Die US-Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley hatten ihre Kursziele für die Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter erhöht. Darüber hinaus legten die Titel des Grafikprozessoren-Herstellers Nvidia um 1,7 Prozent zu. Hier hatte die Citigroup ihr Kursziel angehoben.

Für die Papiere von Tyson Foods ging es um fast 8 Prozent hinauf. Der Lebensmittelkonzern hatte seinen Ausblick angehoben und ein Umstrukturierungsprogramm angekündigt, das auch einen Personalabbau vorsieht.

Im plus mit 0,6 Prozent notierten zudem die Anteile von AIG (American International Group (AIG)). US-Finanzaufseher wollen offenbar den Versicherungsriesen aus der strengen Aufsicht für systemrelevante Finanzinstitute entlassen. Der Ausschuss für die Aufsicht über die Finanzstabilität plane, den tief in die Finanzkrise von 2008 verstrickten Konzern nicht mehr als besondere Gefahr für das Finanzsystem einzustufen, hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtet.

Der Streaming-Spezialist Roku, der am Vortag mit einem Kursgewinn von fast 68 Prozent ein glänzendes Börsendebüt hingelegt hatte, verzeichnete auch am Freitag weiteren Zulauf. Die Aktien stiegen zuletzt um annähernd 16 Prozent./ajx/he