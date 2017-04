WDH: Britisches Parlament soll am Nachmittag über Neuwahl abstimmen

(Erster Absatz: Offiziellen Angaben zufolge könnte vor der Abstimmung eine Debatte stattfinden.)

LONDON (dpa-AFX) - Das britische Parlament soll am Mittwochnachmittag über eine vorgezogene Neuwahl abstimmen. Das Parlament werde sich von ca. 13.45 (MESZ) an mit einem entsprechenden Antrag der Regierung befassen, teilte eine Parlamentssprecherin in London mit. Wann genau die Abstimmung stattfinden wird, war zunächst unklar.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte am Dienstag überraschend Neuwahlen für den 8. Juni angekündigt. Sie benötigt dafür eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Oppositionschef Jeremy Corbyn deutete bereits an, dass seine Fraktion für die Neuwahl stimmen wird. Und das, obwohl seine Labour Partei tief zerstritten und in den Umfragen abgeschlagen ist. Mit den Stimmen von Labour wäre May die nötige Mehrheit sicher.

Die konservative Politikerin hatte Neuwahlen bislang ausdrücklich ausgeschlossen. Die Premierministerin musste sich aber immer wieder gegen Vorwürfe wehren, sie habe kein Mandat. May war im Juli 2016 von ihrer Partei ins Amt gewählt worden, nachdem ihr Vorgänger David Cameron nach dem Brexit-Votum am 23. Juni zurückgetreten war./cmy/DP/he