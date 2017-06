WDH/INDEX-MONITOR: Grand City Properties für Zeal Network im SDax ab 19.06.

GO

Intralogistik-Lösungen sind gefragt wie nie. Denn mit moderner Logistik-Infrastruktur lassen sich nicht nur erhebliche Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen realisieren, sondern sie bildet die perfekte Ergänzung für "Industrie 4.0". Warum Jungheinrich eine der interessantesten Storys in diesem Segment bietet lesen Sie im aktuellen Anlagermagazin des Börse Stuttgart Anlegerclubs.

DAX endet im Minus -- Dow Jones schließt leichter -- Toyota stößt alle Tesla-Anteile ab -- Apple präsentiert "HomePod" -- Lufthansa im Fokus

BVB-Aktie springt an: Wechsel von Ajax-Trainer Bosz zu Borussia Dortmund perfekt. Rocket Internet-Aktie gefragt: Delivery Hero will den IPO. E.ON steigt bei Handelsplattform für grünen Strom ein. Snap-Aktie gerät nach JPMorgan-Analyse kräftig unter Druck. Wacker Chemie-Aktie knickt nach Verkaufsempfehlung der UBS ein. TOM TAILOR will sich mit Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen.