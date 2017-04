Wechsel an der Spitze der deutschen Versicherer

BERLIN (Dow Jones)--An der Spitze des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft ist der Wechsel eingeleitet. Das GDV-Präsidium sprach sich einstimmig dafür aus, Wolfgang Weiler mit Wirkung zum 27. September zum Präsidenten des GDV zu wählen. Weiler soll dann Amtsinhaber Alexander Erdland nachfolgen, der sein Mandat zum gleichen Zeitpunkt abgibt. Weiler ist Vorstandssprecher der Huk-Coburg Versicherungsgruppe und seit vielen Jahren im Präsidium des Verbands und in den Gremien und Institutionen der Branche tätig.

April 10, 2017

