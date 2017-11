Größter Tesla-Bulle traut Tesla-Aktie 500 Dollar zu

Tesla gehört zu den Unternehmen, an denen sich die Geister der Analysten scheiden. Ein erklärter Tesla-Bulle hat jetzt eine überaus optimistische Zukunftsprognose für das Unternehmen präsentiert. Grund für den Optimismus ist ausgerechnet der Model 3.

Tesla-Kursziel: 500 Dollar

Romit Shah, Analyst bei Nomura Instinet, rechnet damit, dass der Elektroautobauer schon zu Beginn des nächsten Jahrzehnts Umsätze in Höhe von 60 Milliarden Dollar einfahren wird. Seine Einschätzung beruht auf der starken Nachfrage für den als Massenmarktfahrzeug konzipierten Model 3. Dass Tesla gerade bei seinem Hoffnungsträger mit massiven Produktionsverzögerungen zu kämpfen hat und aktuell weit entfernt ist von dem Ziel, im Dezember 5.000 Fahrzeuge vom Band laufen zu lassen und die rund 400.000 Vorbestellungen abzuarbeiten, scheint den Experten nicht von seiner bullishen Einschätzung abzubringen.

"Wir glauben, dass die Nachfrage nach dem Model 3 bis zum Ende dieses Jahrzehnts auf 500.000 Einheiten pro Jahr steigen wird", so Romit Shah. "Wenn es so weit ist, sind 25 Milliarden Dollar an zusätzlichen Einnahmen möglich und mehrere Milliarden Dollar Cash Flow, die einige der aktuellen Finanzierungsprobleme lösen könnten".

Tesla ist konkurrenzlos

Als Grund für seine Zuversicht nennt Shah unter anderem die Marktposition Teslas. Aktuell sei keine Konkurrenz am Horizont zu sehen. Tesla habe eine außergewöhnliche Marke, so der Analyst weiter. Sollte das Unternehmen sein aggressives Produktionsziel von 5.000 Einheiten pro Woche bis März 2008 erreichen, werden die Volumen steigen, der Cash Flow werde folgen, so Shah weiter.

Das wird sich voraussichtlich auch in der Aktienkursentwicklung niederschlagen: Der Tesla-Bulle gibt für die Tesla-Aktie ein Kursziel von 500 US-Dollar aus. Aktuell wird der Anteilsschein bei rund 315 US-Dollar gehandelt.



