Weiter Unklarheit über TPP-Handelsabkommen

Da Nang (Reuters) - Das Zustandekommen des amerikanisch-asiatischen Freihandelsabkommens TPP ist weiter ungewiss.

Ein am Rande des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgipfels Apec im vietnamesischen Da Nang geplantes Treffen der Staatschefs der elf beteiligten Länder kam am Freitag nach Angaben aus Delegationskreisen nicht zustande. Die Regierungschefs wollten eigentlich darüber beraten, wie sie nach dem Ausstieg der USA unter Präsident Donald Trump weiter voranschreiten können. "Das Treffen hat nicht stattgefunden. Es bleibt noch Arbeit zu tun und das passiert gerade", sagte ein kanadischer Unterhändler. Zuvor hatte es widersprüchliche Angaben über eine Einigung auf ein Abkommen gegeben. Nachdem am Donnerstag der mexikanische Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo von einer Einigung berichtet hatte, betonte der japanische Finanzminister Taro Aso am Freitag, es gebe noch keine Einigung. Es gebe noch Probleme, die Mexiko und Vietnam beträfen.

An der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) wollten sich Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur, Vietnam und die USA beteiligen. US-Präsident Trump erklärte nach seiner Wahl aber den Rückzug seines Landes aus dem Projekt. Seitdem suchen die anderen Staaten nach einer Perspektive für die Partnerschaft.